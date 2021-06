Fermées depuis sept mois, les salles de cinéma belges se préparent à rouvrir leurs portes. En effet, dès le 9 juin, des films y seront à nouveau diffusés. Bien sûr, des mesures sanitaires strictes devront être appliquées et les salles ne pourront pas se remplir à 100% de leur capacité. Mais les films qui attendent de sortir depuis de longs mois pourront enfin être projetés.

Nul ne sait si les cinémas seront pris d'assaut dès la réouverture, d'autant plus que le beau temps fait son retour. Mais chez Kinepolis, on prévoit tout de même le coup. En effet, il est possible, depuis ce lundi, de déjà réserver sa place pour le 9 juin et les jours à suivre. "Nous tiendrons compte de la séparation des flux de visiteurs grâce à une programmation échelonnée, à la suppression des pauses pendant le spectacle et à la vente en ligne des billets", a expliqué la porte-parole du groupe à Het Laatste Nieuws, précisant que 200 personnes maximum pourront s'asseoir dans une même salle. "Les sièges à côté, devant et derrière chaque visiteur doivent être vides. Et puis, bien sûr, il faudra porter le masque", a-t-elle ajouté.

Avis à tous ceux qui souhaitent profiter, dès la réouverture des cinémas, de Cruella, Nomadland, Ton & Jerry ou encore Conjuring 3. Les tickets sont donc disponibles sur le site de Kinepolis.