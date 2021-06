En tout, douze chantiers perturberont la circulation, alors que trois autres viennent de s'achever. Parmi les chantiers prévus, six redémarreront cet été. Le premier se tiendra les 3, 4 et 5 juillet sur près de 7 kilomètres de l'autoroute E19/A7 en direction de Mons entre l'échangeur de Haut-Ittre et l'aire autoroutière d'Orival. La vitesse y sera limitée à 70 km/h.

Sur la E40/A3, le désamiantage du pont surplombant l'autoroute à Orp-Jauche, dans le Brabant Wallon, débutera le 6 août et devrait s'achever à la mi-octobre. Deux bandes de circulation seront maintenues dans les deux sens avec une vitesse limitée à 70 km/h.

Dès le 2 août commenceront les travaux de réhabilitation du viaduc de Huccorgne sur l'E42/A15 à hauteur de Wanze en Région liégeoise. Durant les quatre mois que devrait durer le chantier, 2 voies seront maintenues dans les deux sens avec une vitesse maximale de 50 km/h. À la même date et sur la même autoroute, débutera, entre Fleurus et Heppignies, un chantier sur des ponts. La vitesse sera limitée à 70 km/h sur six kilomètres et la bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de Mons sera fermée durant toute la période. Une déviation sera mise en place.

Durant la deuxième quinzaine d'août, débuteront les travaux d'achèvement du rond point à la sortie n°25 "tertre" de la E42/E19-A7 vers la France. Aucune perturbation importante n'est prévue.

Enfin, le viaduc de l'Eau d'Heure, supportant le R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul près de Charleroi, sera en travaux du 12 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Une bande de circulation sera inaccessible dans chaque sens.

Six autres chantiers déjà démarrés continueront cet été. La réfection de la voirie sur l'E313/A13 se poursuivra entre Liers et Juprelle en direction d'Anvers. Une bande de circulation est maintenue dans chaque sens, limitée à 70 km/h vers Anvers et à 90 km/h vers Liège. L'accès n°34 "Liers" à l'E313/A13 vers Anvers reste fermé à la circulation.

Une autre réhabilitation est en cours sur l'E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne vers Arlon. La vitesse maximale est limitée à 70 km/h dans les deux sens sur sept kilomètres. Le Pont Collard à Beez sur la même autoroute est également en chantier. Deux déviations sont mises en place pour les usagers venant d'Andenne vers l'autoroute et pour ceux venants de l'autoroute vers Jambes.

Toujours sur l'E411/A4 à Louvain-la-Neuve, l'aménagement d'une liaison directe entre la sortie d'autoroute n°8A et le parking P+R est en cours. Les sorties n°8 de l'autoroute devront être fermées pendant environ trois semaines au mois d'août. Des dates plus précises seront communiquées ultérieurement.

La réalisation d'une trémie sous la voie ferroviaire à Frasnes-lez-Couvin sur l'E420/N5 limite la circulation à 50 km/h dans les deux sens et la sortie "Couvin nord-Chimay" vers la N5 est fermée.

Pour terminer, un chantier sur l'échangeur n°25 "Hoves/Petit-Enghien" de l'autoroute E429/A8 en direction de Tournai est toujours en cours.

La Sofico précise également que les chantiers, Sur l'E42/A27 entre Chaineux et Battice, sur l'E42-E19/A7, à hauteur d'Hensies et sur l'E411/A4 entre les échangeurs n°26 "Verlaine" et n°27 "Longlier" en direction d'Arlon, sont terminés où se termineront début juillet.