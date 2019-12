Les caméras sur les routes wallonnes ne sont pas utilisées pour traquer les gestes interdits (GSM au volant etc.). Et à l’avenir ?

Il y a quelques jours, La Libre publiait un article consacré à l’utilisation massive de caméras de surveillance en Chine. On y apprenait notamment que "les faits et gestes de la population sont scrutés et enregistrés en permanence" et qu’"il n’est pas rare non plus de voir apparaître, sur les axes routiers qui relient et traversent les grandes mégapoles, des écrans sur lesquels s’affichent les visages de conducteurs ayant commis une infraction". Une réalité qui peut effrayer. Mais c’est en Chine. Pas en Wallonie.

(...)