Les libéraux flamands et les nationalistes flamands ne se parlent plus du tout.

Presque deux ans après la formation du gouvernement fédéral, Egbert Lachaert se dit encore choqué par l’attitude "violente" qu’a eue Bart De Wever durant la séquence qui a mené à l’émergence de la Vivaldi. "À un moment, on avait toutes les cartes en main pour arriver à former un gouvernement avec le PS et la N-VA. Mais Bart De Wever était dans un état d’esprit… La seule chose qu’il lui restait à faire était de parler avec les libéraux, MR et Open VLD, pour qu’ils montent avec la famille socialiste. Et c’est là qu’il a agi violemment contre nous, exigeant que je coupe ma famille en deux pour aller dans ce gouvernement. Il ne voulait pas que les libéraux jouent un rôle important. Le contenu était déjà fixé entre N-VA et socialistes. On ne pouvait plus rien ajouter. C’était presque dictatorial."

Depuis, les relations entre les libéraux flamands et les nationalistes n’ont fait que s’envenimer. Bart De Wever aurait multiplié les critiques contre la Vivaldi pour justifier le fait qu’il n’avait pas réussi à créer le gouvernement qu’il souhaitait obtenir.