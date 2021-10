Mobilité Boudés par le public depuis le Covid, bus, trams et trains reprennent de l’aplomb.

C’est l’un des dommages collatéraux du coronavirus : la fréquentation des différentes sociétés de transports en commun a considérablement chuté. Avec même un pic maximal de fréquentation de 10 % lors du premier confinement.

Depuis, on a observé une reprise croissante des déplacements en transports en commun. Sans qu’il s’agisse d’une envolée : avant les vacances scolaires, la Stib, les Tec et la SNCB peinaient à dépasser les 60 % de fréquentation habituelle. Mais depuis le 1er septembre, on observe un regain d’intérêt pour les déplacements en bus, métros et trains. La Stib indique ainsi que ses engins transportent désormais 77,5 % de son record de fréquentation observé en février 2019.