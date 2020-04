Le Groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens (Gracq) plaide mercredi pour soutenir l'élan cycliste né pendant le confinement et ainsi éviter un recours massif à la voiture une fois les mesures de restriction partiellement levées.

Pour respecter la distanciation sociale de rigueur dans la lutte contre le coronavirus, le Conseil National de Sécurité recommande de privilégier les modes de transports individuels dès la levée progressive du confinement. "Mais sans prise de mesures concrètes et efficaces pour favoriser la mobilité active, cette recommandation conduira inévitablement à un retour en force de l'autosolisme", estime le Gracq dans un communiqué. L'association plaide pour une redistribution plus équitable de l'espace public en faveur des piétons et des cyclistes, "qui doit s'opérer dès maintenant, de manière effective" afin d'éviter le retour des embouteillages et une dégradation de la qualité de l'air, ajoute-t-elle.

A Bruxelles, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a annoncé mercredi la création en urgence de 40 km de pistes cyclables supplémentaires pour décharger les transports publics, qui doivent d'abord "servir à celles et ceux qui en ont impérativement besoin", a-t-elle souligné. De son côté, la Région wallonne propose une aide aux communes pour des aménagements cyclables. Mais dans les faits "très peu d'entre elles bougent", regrette Luc Goffinet, chargé de recherche sur les politiques wallonnes et fédérales au Gracq. "En Wallonie, par manque de vision et d'anticipation tant de la Région que des communes, la réflexion en la matière est beaucoup moins avancée qu'à Bruxelles, où la crise a précipité certaines mesures", poursuit-il. Le Gracq insiste par ailleurs sur la sécurité des usagers. "Pour être efficaces, les aménagements rapides ne doivent pas s'adresser à quelques téméraires, mais bien assurer la sécurité de tous, y compris des enfants qui souhaiteront rejoindre leur école à vélo".