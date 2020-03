L'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution d'énergie se sont concertés lundi pour restreindre fortement leurs activités et ainsi assurer la protection de leurs employés, clients et services, rapporte mardi Tends-Tendances sur son site internet.

Pas d'inquiétude à avoir quant à la stabilité du réseau, a appris le magazine. Les opérateurs des réseaux de distribution d'énergie Resa, Ores, Fluvius et Sibelga se sont concertés lundi pour muscler leur lutte contre la propagation du Covid-19.

Ouvertures de compteurs, relevés d'index de consommation chez les particuliers, poses de câbles de raccordement électrique ou de conduite de gaz... Les interventions de terrain sont toutes suspendues jusqu'à nouvel ordre. Seules les mises en service jugées urgentes et indispensables à la continuité d'alimentation sont désormais opérées.

La plupart des chantiers sont mis en sécurité et seuls l'un ou l'autre cas particuliers seront finalisés. Les interventions de dépannage et de réparation sur les défauts de réseau (pannes, incidents, etc.) sont maintenues.