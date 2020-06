Les forains attendent aussi le feu vert pour les grandes foires, comme celle du Midi.

Les forains piaffaient d’impatience. Et l’incompréhension les gagnait à mesure que les secteurs se déconfinaient, tandis que les exploitants de manèges, attractions et autres vendeurs de frites et croustillons ne recevaient aucune information quant à la reprise de leurs activités et aux conditions qui y seraient liées.

Le CNS de ce mercredi 24 janvier leur a enfin ouvert une porte. Oui, les petites kermesses de village, tant attendues pour apporter un peu d’animation et faire le bonheur des enfants, vont pouvoir retrouver leurs quartiers, avec l’aval des bourgmestres des communes où elles doivent s’implanter. "C’est enfin une première nouvelle positive", pointe Patrick De Corte, président des forains bruxellois. "On se demande pourquoi il a fallu tant de temps pour qu’on puisse à nouveau autoriser des kermesses qui ne rassemblent pas plus de quelques forains et sont loin de drainer des foules incontrôlées et incontrôlables. C’est positif et, dans les circonstances actuelles, on prend bien entendu tout ce qu’il y a à prendre. Les plus jeunes de notre corporation, qui ont souvent consenti de lourds investissements, ont plus que jamais besoin de travailler."

Les pertes seront cependant lourdes à l’heure des bilans annuels, avec des semaines d’exploitation perdues et une activité qui ne devrait pas retrouver son niveau cette saison.

L’autre inquiétude qui planait sur les foires n’a, malheureusement pour les forains, pas encore pu être dissipée. "On ne sait toujours pas si la foire du Midi aura lieu à partir du 1er août, comme on l’espère tous. Le CNS n’a pas apporté de réponse claire à ce sujet, même si des événements de plus grande ampleur pourront être organisés en extérieur, tout comme la tenue des marchés sans restriction du nombre d’exposants." Mais tous gardent espoir que la foire aura bien lieu. Pour certains forains, c’est même vital !