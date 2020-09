Sortie du nucléaire, pensions, taxe sur les plus riches : la Vivaldi prévoit un arsenal de mesures.

Ce gouvernement se sera décidément fait attendre. Voici 662 jours, la N-VA quitte le gouvernement fédéral et plonge la Belgique dans la plus longue crise politique de son histoire. Durant ces longs mois, le pays a été privé d’un gouvernement majoritaire, en raison des profondes dissensions entre partis. L’attente est terminée. Ce mardi peu après 11h au Palais d’Egmont, les co-formateurs ont annoncé qu’ils avaient un accord. Paul Magnette a félicité Alexander De Croo, manière de confirmer que son collègue co-formateur sera bien le prochain Premier ministre. “On n’a pas toujours montré le bon exemple ces derniers mois, mais ces cinq derniers jours, nous avons un peu réparé les erreurs que nous avons commises” a concédé Paul Magnette. “Le travail qui nous attend est un travail énorme” a ajouté le futur Premier Ministre. Les contours du contenu de l’accord de ce gouvernement Vivaldi (Open Vld, MR, SP.A, PS, Ecolo, Groen et le CD&V) manquent encore de précision. Le rapport fourni au Roi par les co-formateurs a fuité dans la journée de mardi, mais la note finale n’a pas encore été communiquée. Le rapport au roi offre toutefois un bel aperçu des mesures validées par le nouveau gouvernement, même si certains points manquent encore de précision et de données chiffrées. De quoi permettre sans doute aux partis de se présenter face aux militants avec encore un semblant d’écran de fumée quant à ce qu’ils ont obtenu ou non.

L’accord du gouvernement Vivaldi prône un renforcement de l’engagement de l’armée belge au sein d’un “Défense européenne effective”. “Cela contribuera à une réelle stratégie et autonomie européennes et renforce également le ‘pilier européen’au sein de l’OTAN. L’OTAN reste la pierre angulaire de la défense collective de l’Europe”, indique l’accord gouvernemental. L’accord rappelle également que des investissements dans la Défense nécessitent une continuité dans une vision à long terme. Le Gouvernement poursuivra ainsi et actualisera l’implémentation de la Vision Stratégique pour la Défense et la Loi de programmation militaire. Le Gouvernement examine comment tracer une trajectoire de croissance d’ici 2030, afin de réaligner notre effort de défense sur celui avec les alliés européens non nucléaires de l’OTAN. Le Gouvernement se concentrera sur une recapitalisation dans le domaine du personnel pour rendre la profession militaire plus attractive. Cela devrait conduire à un meilleur recrutement, une meilleure rétention, une plus grande diversité et une meilleure pyramide des âges. Le bien-être des militaires et de leurs familles fera également l’objet d’une attention particulière.

La pension minimum sera progressivement relevée (carrière complète et incomplète) vers 1 500 euros pour une carrière complète. Il s’agit bien d’un montant net, et non pas brut. L’objectif est d’y arriver d’ici 2024. Ce montant sera réduit au prorata de l’écart entre la carrière effectuée et les 45 années censées constituer une carrière complète. Les allocations de remplacement les plus basses seront progressivement augmentées en direction du seuil de pauvreté. Une augmentation de l’ordre de 8% du revenu d’intégration sociale est prévue.

Les indépendants sont aussi pris en considération : le coefficient de correction, utilisé pour le calcul de la pension, sera “supprimé de façon à ce que les indépendants se constituent une pension de la même manière que les salariés.”

Un bonus de pension sera créé afin que les personnes qui travaillent plus longtemps accumulent également plus de droits à pension. Le régime sera mis en place pour les salariés, les indépendants et les fonctionnaires. De cette manière, le gouvernement veut encourager les gens à travailler plus longtemps.