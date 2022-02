"Enfin une (vraie) bonne nouvelle. Tant au fondamental qu’au secondaire, le pourcentage des élèves et des enseignants absents est en forte diminution, et ce pour la deuxième semaine consécutive", annonce Etienne Michel, le directeur général du Segec (Secrétariat général de l'enseignement catholique), à la lecture du dernier relevé des absences dans les écoles du réseau.

Le pourcentage d’élèves et d’enseignants absents cette semaine est de l’ordre de 9 à 10%, et ce tant au fondamental qu’au secondaire, alors qu’il y a trois semaines ils culminaient à des sommets situés entre 17 et 28%.

, estime encore Etienne Michel.