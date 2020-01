Bien que la CNE partage le constat du déficit de personnel infirmier, pointé du doigt par le KCE dans une nouvelle étude publiée jeudi, le syndicat chrétien rappelle qu'il est impossible d'engager à court terme un nombre important d'infirmiers vu qu'"ils n'existent pas".

L'organisation invite dès lors à déployer un plan intégré en travaillant sur plusieurs axes simultanément. Revendications similaires du côté de son pendant socialiste, le SETCa-BBTK, qui réclame plus de bras et plus de moyens correctement affectés via la concertation sociale. Si l'on en croit une nouvelle étude du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), réalisée conjointement avec la KU Leuven et publiée jeudi, quelque 5.500 infirmiers seront nécessaires dans les cinq ans - ce qui représente un budget annuel supplémentaire de plus de 403 millions d'euros - pour s'assurer une pratique médical sûre. Selon les normes internationales, le quota maximum de patients par infirmier s'élève en effet à huit. Or, actuellement, le nombre moyen de patients par infirmier en Belgique est de 9,4, trop élevé donc.

"Bien sûr" qu'il faut engager de nouveaux infirmiers, répond la CNE, "partout où c'est possible". Mais face à la pénurie actuelle, le syndicat plaide davantage pour une vision intégrée grâce au Fonds Blouses Blanches, en agissant sur plusieurs axes simultanément.

Le syndicat chrétien revendique ainsi l'amélioration des conditions de travail du personnel en place et de l'attractivité des professions de santé, en revalorisant notamment les salaires. Il demande aussi que des soutiens globaux soient développés dans l'institution (aide psychosociale, aide technique, matériel de qualité...).

CNE et SETCa s'accordent par ailleurs pour dire que les tâches qui ne sont pas du ressort des infirmiers doivent être déléguées à d'autres membres du personnel (aide-soignant, logistique, paramédical, ...) "à embaucher rapidement". "Ces collègues sont directement disponibles. Ils sont aujourd'hui à temps partiel ou en contrat précaire. Ils sont demandeurs d'une augmentation de leur temps de travail et/ou d'une stabilisation de leur contrat", souligne le SETCa dans un communiqué publié jeudi.

En outre, les syndicats chrétien et socialiste réclament que les budgets soient pérennisés. "Un renforcement structurel des emplois sur le terrain ne sera obtenu que si le financement est garanti de manière récurrente", selon le SETCa.

Les syndicats appellent aussi à mieux encadrer les étudiants. Concrètement, le SETCa-BBTK revendique qu'un "tutorat structurel" soit mis en place. "Il faut d'urgence que les moyens humains soient donnés pour que les infirmiers expérimentés forment leurs futurs collègues. Cela signifie libérer du temps de travail des infirmiers pour former les étudiants et donc pourvoir à leur remplacement pendant ce temps", précise le syndicat socialiste.

Le SETCa-BBTK plaide encore pour un renforcement des équipes de nuit: "Un seul infirmier pour plus de 30 patients pendant 11h/24, c'est de l'inconscience. (...) Nous voulons la présence continue d'au moins un infirmier et un aide-soignant 24h/24".

Pour le SETCa, il faut clairement "plus de bras et plus de moyens". "C'est une question de santé publique, c'est un choix politique! ", conclut-il.