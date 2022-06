Le tribunal de Flandre occidentale enquête sur de possibles abus dans un centre d'accueil pour enfants à Furnes. Un petit garçon s'est retrouvé à l'hôpital après avoir été violemment secoué, écrivent De Standaard, Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen. La question est de savoir si cela s'est passé dans la crèche ou en dehors. Il s'agit de faits remontant à quelques semaines, dont l'asbl Kinderdagverblijven Veurne, qui supervise les gardes d'enfants, n'a informé l'agence Opgroeien que lundi.Des signes inquiétants sont apparus il y a quelques semaines, après un appel de l'hôpital de Furnes à la police. Les médecins soupçonnent un cas de syndrome du bébé secoué. L'enfant était hospitalisé depuis un certain temps. Les circonstances exactes de l'abus sur l'enfant restent floues. L'enfant a passé les derniers mois chez une mère d'accueil à Furnes. La question de savoir si les faits ont eu lieu là ou ailleurs fait actuellement l'objet d'une enquête.Le tribunal de Flandre occidentale confirme qu'une enquête judiciaire est en cours. "L'enquête est menée contre des inconnus, avec la qualification de coups et blessures contre un mineur", indique le procureur Frank Demeester. La mère d'accueil en question a été interrogée, mais n'a pas été arrêtée. Toujours en mars 2020, un bébé, soigné par la même mère d'accueil, s'est retrouvé à l'hôpital.