Le Lycée intégral Roger Lallemand (LIRL) fait partie du lot d’écoles dites à pédagogie active qui ont éclos ces dernières années à Bruxelles.

L’équipe pédagogique de l’école veille en effet à mettre en pratique une série de mesures visant à rendre les élèves le plus autonomes et épanouis possible.

Dans cet établissement communal pas comme les autres, les élèves sont encouragés à s’exprimer sur tout ce qui a trait à la vie de l’école. Chaque semaine, un conseil composé d’élèves et encadré par des enseignants se réunit dans ce but.