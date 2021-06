Les femmes sont majoritaires dans les auditoires mais les filières scientifiques et technologiques restent majoritairement masculines.

L’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles attire chaque année un nombre croissant d’étudiants. Selon les derniers chiffres de l’Ares (Académie de recherche et d’enseignement supérieur), les hautes écoles francophones du pays (cycle court et cycle long confondus) accueillaient pas moins de 91 960 étudiants pour l’année académique 2019-2020 tandis que les écoles supérieures des arts (conservatoires de théâtre et de musique, écoles d’arts plastiques, etc.) en accueillaient 8 020.