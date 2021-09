Sensibiliser et développer l’esprit d’entreprendre auprès des enfants, dès l’école, c’est l’objectif d’une proposition de résolution déposée par le groupe Défi et qui a été prise en considération au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un texte qui a de bonnes chances d’aboutir. "Il a déjà été renvoyé en commission éducation et sera abordé fin septembre. L’objectif est de mettre à l’ordre du jour cette thématique dans notre Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le second de concrétiser ce projet dans la résolution. On veut établir une concertation avec les acteurs qui œuvrent déjà dans les écoles mais sans structures", note le député Michaël Vossaert, chef de groupe Défi.



(...)