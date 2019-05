A l'occasion des élections du 26 mai, la chaîne VTM était dans les quartiers de la N-VA pour suivre les ténors du parti. Theo Francken, Bart De Wever et Jan Jambon, notamment, étaient scotchés à la télévision pour découvrir les premiers résultats.













Pour bien comprendre la scène, une petite contextualisation est de mise. Theo Francken, qui tirait la liste N-VA en Brabant flamand, découvre que son parti est en tête dans son canton de Glabbeek et exprime sa joie. Bart De Wever, que l'on connait peu enthousiaste à l'idée de collaborer avec le Vlaams Belang, fait remarquer à l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration que le parti d'extrême droite "gagne plus". A cela, Theo Francken, qui semble oublier les caméras le temps d'un instant, rétorque "Ensemble, on a la majorité".





Rien ne dit si la scène s'est déroulée de la sorte, mais les images de VTM montrent en tout cas Jan Jambon lancer un petit "Pssst" à l'encontre des deux hommes. Peut-être pour les rappeler à l'ordre. La séquence a déjà fait le tour des réseaux sociaux et interpellé les internautes. Pour certains d'entre eux, cela pourrait pointer une accointance entre les deux partis.





Rappelons cependant que Theo Francken, contrairement à Bart De Wever, n'a jamais gardé ses distances avec le Vlaams Belang et a toujours tenu des discours plus fermes que ses collègues de la N-VA. Rien ne sert donc de tirer des conclusions hâtives et de faire des amalgames en prétendant qu'un rapprochement se profile entre les deux partis flamands.