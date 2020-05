Entraînements, coiffeurs, marchés, mariages, école,... : on reprend, mais pas comme avant

Sophie Wilmès annonce le lancement de la phase 2 dès le 18 mai et qu’il n’y aura " probablement pas de retour à la normale pour l’été".

Le pays entrera donc ce lundi dans la seconde phase du déconfinement. Loin de lâcher les vannes, on ouvre le robinet petit à petit. Certaines activités reprennent, mais certainement pas comme avant la pandémie. " Il n’y aura probablement pas de retour à la normale pour l’été ", a prévenu Sophie Wilmès, Première ministre, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à 13 h 30, à l’issue du Conseil national de sécurité.

Les journées qui ont précédé ce CNS ont été plus calmes qu’à l’accoutumée, au point que c’est avec un consensus sur la plupart des dossiers que Sophie Wilmès a retrouvé les ministre-Présidents des entités fédérées ce lundi matin. Deux comités de concertation avaient eu lieu en amont pour trancher les grandes questions.

L’annonce qui a suivi le CNS ne comportait guère de grande surprise. Le CNS continue d’avancer pas à pas, sans s’avancer trop loin dans le temps dans ses annonces. Le plan n’est pas arrêté et sera remis en cause en cas d’évolution négative de la pandémie. " Si nous devons freiner, nous le ferons", a prévenu la Première ministre.

Les écoles

La réouverture partielle et graduelle des écoles a été confirmée pour ce 18 mai. " Cette décision a été prise après avis et avec l’accord de professionnels du secteur de la santé et du monde de l’éducation ", a souligné Sophie Wilmès rappelant que " les enfants retournent également à l’école dans la majorité des pays européens".

En sport

Un élément, toutefois, n’avait pas été mis en avant dans les jours précédents : les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur et en club pourront reprendre à condition qu’ils se pratiquent en respectant les distances de sécurité et en présence d’un entraîneur.

Les groupes ne peuvent toutefois pas dépasser les 20 personnes. Et les clubs sportifs ne peuvent rouvrir qu’à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes. Cette mesure permettra à des dizaines de milliers de citoyens, en particulier parmi les jeunes, de reprendre leurs entraînements de foot, de hockey, de basket ou de volley, même si la pratique doit rester fortement encadrée. Le cabinet de la Première nous confirme que des contrôles seront organisés pour s’assurer du respect des règles. Des sanctions pourront être prises. Comme souvent toutefois, la Première en a appelé au "bon sens" de chacun.

Les activités culturelles

Une reprise partielle des activités culturelles a également été annoncée pour le 18 mai. Les musées et les infrastructures d’intérêt culturel pourront ouvrir à nouveau leurs portes à condition qu’ils mettent en place une billetterie en ligne ou par téléphone et prennent les dispositions pour éviter les effets de foule dans leur établissement.

L’ensemble des manifestations culturelles, sportives, touristiques et récréatives restent par contre interdites jusqu’au 30 juin. Les marchés vont reprendre également

Une reprise de certaines professions

Comme attendu, certains métiers de contact vont pouvoir reprendre, à savoir les coiffeurs ou encore les esthéticiennes. Les visites ne pourront toutefois se faire que sur prise de rendez-vous. Le personnel et les clients devront porter un masque ou une protection couvrant le nez et la bouche. Les distances de sécurité doivent aussi être respectées entre les clients.

Et les événements ?

Dès le 18 mai, toujours, il sera possible d’accueillir au maximum 30 personnes lors des cérémonies de mariage ou d’enterrement. On est loin d’un retour à la normale : il ne sera pas permis d’organiser une réception après la cérémonie.

La troisième étape du déconfinement aura lieu au plus tôt le 8 juin, le temps d’évaluer l’impact des deux premières phases.

Rien n’est inscrit dans les astres et pour résumer : si quelque chose n’est pas annoncé, c’est que cela n’est pas tranché. En effet, rien n’est acquis tant que le CNS, composé de différents pouvoirs et de visions politiques très diverses, ne l’a pas validé.