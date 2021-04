La "règle de la fenêtre" suscite de nombreuses critiques, entre irritation et moqueries. La mesure exige des voyageurs SNCB à destination de la Côte belge de se placer côté fenêtre, du 3 au 18 avril, et le week-end des 24 et 25. Face aux récentes images de trains bondés, le gouverneur de Flandre occidentale a mis en cause la mise en application trop tardive de la règle.

"Ce n’est pas une mesure facile à mettre en œuvre. Nous devrons tous bien travailler ensemble, y compris avec les forces de police qui apporteront leur soutien", a admis le ministre de la Mobilité, critiqué par plusieurs députés, y compris de la majorité, mardi en commission Mobilité. Une réponse sans zèle. Et pour cause : s’il est chargé de faire appliquer la règle (ce qu’il fait loyalement), Georges Gilkinet (Ecolo) n’était pas favorable à cette mesure jugée socialement inégalitaire. Il n’est dès lors pas étonnant qu’elle apparaisse non préparée en amont . C’est effectivement le cas puisque le ministre de la Mobilité n’en voulait pas.

(...)