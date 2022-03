C'était attendu et même inévitable, les contaminations sont reparties à la hausse. Si les hospitalisations ne diminuent plus, leur niveau reste rassurant mais les experts rappellent que le Covid n'a pas disparu et qu'il faut anticiper certains points pour passer au mieux les mois à venir.

Depuis plusieurs jours désormais, l'épidémie repart à la hausse. On recense en effet une hausse des contaminations en Europe de l'Ouest, c’est le cas en Belgique. “Je pense que c’est une conséquence logique de tous les assouplissements qui ont été actés il y a maintenant trois semaines”, indique le virologue Steven Van Gucht. Le passage au code orange puis au code jaune ont en effet été synonyme de levée de toute une série de mesures, comme la réouverture du monde de la nuit. La remontée de certains chiffres de l’épidémie est également constatée dans plusieurs pays européens, dont la France et les Pays-Bas.