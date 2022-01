Envie de skier ? Plusieurs stations sont ouvertes ce dimanche en Belgique Belgique Belga L'occasion de s'occuper ce dimanche. © Tonneau Michel

Le centre de ski de fond de Losheimergraben (commune de Bullange) est totalement ouvert ce dimanche, annonce l'office du tourisme des cantons de l'Est dans son bulletin d'enneigement publié dimanche matin. Deux autres stations sont partiellement ouvertes : celle de Herzebösch (commune de Bütgenbach) accessible pour la luge et le ski de fond, et celle d'Ovifat (commune de Waimes), uniquement accessible pour la luge.