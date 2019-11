Quelque 250 personnes ont pris part à la manifestation des Gilets Jaunes qui s'est déroulée dans le quartier européen à Bruxelles samedi après-midi, selon les estimations de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La manifestation a débuté vers 13h00 place du Luxembourg et s'est disloquée dans le parc du Cinquantenaire vers 15h30, où une cinquantaine de manifestants étaient encore présents. Les manifestants ont revendiqué plus de justices sociale, climatique et fiscale, tout au long de leur marche, de la place du Luxembourg au rond-point Schuman, où se situent les institutions européennes. Les participants se sont ensuite dispersés dans le parc du Cinquantenaire, entourés par les équipes d'intervention de la police.

La manifestation avait été autorisée mais elle était encadrée par un important dispositif policier. La première manifestation des Gilets Jaunes à Bruxelles, il y a un an jour pour jour, avait causé de nombreux dégâts dans les rues, évalués à plus de 55.000 euros par Bruxelles Mobilité. Depuis, le mouvement a diminué en intensité au niveau belge.