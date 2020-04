Les Affaires étrangères ont contribué au rapatriement de quelque 5.000 ressortissants belges qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie de coronavirus alors que deux vols sont encore attendus dimanche, a indiqué samedi le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin. "Environ 5.000" Belges ont déjà été rapatriés, a-t-il déclaré dans une interview publiée par les journaux du groupe L'Avenir.

Ces rapatriements se sont déroulés au moyen de deux mécanismes complémentaires, en fonction des circonstances, a expliqué M. Goffin (MR). "Soit nous remplissons des vols dans un ou plusieurs avions belges, soit en nous appuyant sur le mécanisme européen de solidarité. Ce mécanisme nous permet de mettre nos vols partiellement à disposition de ressortissants d'autres pays de l'Union européenne et vice-versa", a-t-il détaillé.

Dans son entourage, on précise que les compagnies auxquelles les Affaires étrangères ont fait appel sont principalement Brussels Airlines et Air Belgium - les "plus rapidement et facilement disponibles" -, mais aussi Egyptair, South African Airways (SAA) et Ryanair. Soit près de trente vols affrétés par la Belgique.

Selon M. Goffin, deux avions s'apprêtent à décoller "dans les heures qui viennent" depuis le Pérou et l'Afrique centrale pour rapatrier respectivement plus de 200 Belges en provenance de Kigali, au Rwanda, et de Bujumbura, la capitale rwandaise - avec un atterrissage à Bruxelles prévu dimanche matin. Plus de 250 autres Belges sont attendus quelques heures plus tard en provenance de Lima (Pérou).

Ces personnes ont pu rejoindre la capitale péruvienne à bord de sept autobus facilités par l'ambassade de Belgique au Pérou, a dit le ministre des Affaires étrangères et de la Défense.

"En parallèle, plusieurs dizaines de Belges rejoignent l'Europe sur des vols d'autres pays qui font appel au mécanisme de protection civile de l'UE - notamment depuis la Bolivie et la Thaïlande", a-t-il ajouté dans le point quotidien qu'il fait sur la situation.