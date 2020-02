La situation qui règne au sein du personnel de l’Awap (Agence wallonne du patrimoine) est des plus préoccupantes. Le personnel avait débrayé en août dernier pour réclamer une amélioration des conditions de travail. La situation ne s’est pas améliorée depuis. " Au contraire. Nous avons enregistré une douzaine de burn out et maladies professionnelles rien que sur ces cinq derniers mois ", nous indique Stéphane Jaumonet, délégué CGSP.

" Nous enregistrons au total 26 malades de longue durée sur 350 agents ", nous précise la ministre wallonne de la Fonction publique.