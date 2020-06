Avec des mots inconnus placés pendant ses interviews, Elio Di Rupo a beaucoup amusé les internautes ces derniers jours. Qui savent maintenant ce que veulent dire "éplapourdi" et "s'épivarder".

Le 4 juin dernier, le ministre-président s'était exprimé sur le déconfinement progressif entamé en Belgique. Abordant le sujet au micro de Bel RTL, il avait dit ceci: "Si nous pouvions aller dans une discothèque et s'épivarder un peu, ce serait très agréable, mais malheureusement, ce sont des endroits où les contacts sont très resserrés, intimes, et donc des foyers incroyables de la propagation de l'épidémie". Et de toute l'interview accordée à Bel RTL, les auditeurs n'avaient retenu qu'une seule chose: l'usage du verbe "s'épivarder". Un mot que l'on n'utilise jamais, qui signifie au départ "se nettoyer les plumes avec le bec", mais qui signifie maintenant simplement "s'amuser", "prendre du bon temps" ou encore "se comporter de manière joyeuse et excentrique".

Mais loin de s'arrêter à ce seul mot curieux, Elio Di Rupo a remis le couvert ce lundi dans l'émission Matin Première sur La Première. Il a confié avoir été "éplapourdi" de voir arriver "torse au vent l’air triomphant" les trois présidents de parti Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V) le 17 juin dernier au 16 Rue de la Loi. Et les auditeurs (et chroniqueurs) de La Première étaient eux aussi tout aussi éplapourdis d'entendre un tel mot, qui signifie tout bonnement "étonné" ou "stupéfait". Elio Di Rupo n'a pas hésité à réutiliser son nouveau mot favori sur Twitter.

Elio Di Rupo s'est-il lancé le pari de placer le plus de mots dépassés et complètement inconnus dans chacune de ses interviews ?