16 septembre 2020. La fronde des experts rassuristes se propage. On demande une gestion de risques, des assouplissements. La pression populaire sur les politiques, dont la presse se fait largement l’écho, atteint son sommet. Quelques jours avant la remise du rapport décisif de la Celeval 2.0, la fatigue et la tension nerveuse sont telles que des réactions émotionnelles se font jour chez une Sophie Wilmès à fleur de peau.

Humainement, pour la Première ministre, c’est le moment le plus difficile. La pression arrive de partout. Les négociations fédérales s’accélèrent alors: il ne lui reste que deux semaines au "16" et la Première arrive à l’ultime limite physique et émotionnelle. Moins d’un mois plus tard, elle sera infectée par le coronavirus, puis admise en soins intensifs. De l’avis de son entourage, l’épuisement dû à la gestion d’une crise harassante n’a pas aidé…