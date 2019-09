Éric, la trentaine, aurait pu figurer parmi les jeunes conducteurs de l’enquête qui admettent utiliser fréquemment le téléphone en conduisant. Il ne le nie pas : appels entrants et sortants, rédaction de SMS, un peu de lecture sur le Net, et Waze comme aide à la conduite.

Un fameux cocktail dont il s’est toujours félicité, depuis des années : "En travaillant par téléphone sur le chemin du boulot, je gagne facilement une heure sur ma journée. D’autant que je ne sais pas rester à rien faire dans la circulation."

Mais, la donne a changé. "J’ai été victime d’un crash sur l’autoroute. Par mesure de… prudence, je dicte mes SMS. Mais, cette fois-là, j’y apportais une correction à la main, le regard rivé sur mon écran. Mon GPS m’indiquait des bouchons quelques kilomètres plus loin, j’étais donc tranquille." Sauf que le GPS n’a pas été d’une précision exemplaire. "Quand j’ai relevé les yeux, les voitures étaient à l’arrêt !" Et la collision, inéluctable.

Éric s’en est sorti avec une terrible frayeur et de la tôle froissée. Est-il définitivement vacciné contre l’utilisation du téléphone au volant ? "Clairement, je me dis que, plus jamais je n’utiliserai mon GSM au volant. Mais en même temps, je ne suis pas sûr à 100 % de m’y tenir parce que j’en ai besoin ", dit-il avec honnêteté.