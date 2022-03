Elle a été le cerveau et le visage du groupe d’experts belges qui ont lutté contre le Covid-19. Erika Vlieghe, infectiologue à l’UZAntwerpen et présidente du groupe du GEMS, verra sa mission s’achever partiellement début avril avec la disparition du groupe d’experts qui conseille le gouvernement, même si elle restera active au sein du RAG (Risk Assessement Group), comme d’autres experts. Ce bourreau de travail, craint et respecté par le politique sous Sophie Wilmès comme sous Alexander De Croo, a pendant deux ans contenu les assauts des tenants d’une ligne plus souple. Elle parle rarement pour ne rien dire et avertit : l’épidémie de Covid n’est pas finie.

(...)