Le Premier ministre Alexander De Croo souhaite encore augmenter l’effort de Défense de la Belgique pour atteindre les 2 % du PIB d’ici 2035.

"Pour arriver à 2 % du PIB, on parle des dépenses au niveau de la Défense et non pas du budget global accordé, il y a une différence entre ce budget et les dépenses. Il faut d’ailleurs savoir qu’il y a un milliard d’euros de différence, qui provient des pensions, indique Wally Struys, économiste de Défense et professeur émérite à l’École royale militaire. Quand Ecolo, Groen et le PTB s’offusquent d’une hausse du budget (NdlR : Ecolo et Groen s’opposent fermement à cette proposition, et parlent d’un "surinvestissement" qui mettrait en péril les politiques sociales et environnementales actuelles, le PTB a également marqué son opposition), c’est donc faux ! Il s’agit des dépenses militaires et là-dedans il n’y a pas que l’achat d’armes et de matériel, il y a aussi les pensions, sachant que 60 % des dépenses sont liées au personnel, tandis que les budgets nationaux ont une définition tout à fait différente".