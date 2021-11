Infiltré dans les centres belges de l’entreprise postale PostNL, le journaliste Joppe Nuyts a découvert que des enfants de 13-14 ans enchaînaient des journées de travail de parfois 10 heures pour un salaire de 40 euros. Ce reportage a fortement ému de nombreux députés qui ont alors interrogé deux ministres jeudi en séance plénière. Cinq députés (PS, Vooruit, Open VLD, PTB, CD&V, et N-VA) ont demandé à Petra De Sutter (Groen) et Pierre-Yves Dermagne (PS), respectivement ministre de la Poste et ministre du Travail, quelles étaient leurs solutions pour lutter contre "l’esclavage moderne au sein des entreprises de livraison de colis". Outre l’exploitation des enfants, les questions portaient également sur l’exploitation des livreurs, la fraude sociale et les abus importants d’un manque de contrôle de la sous-traitance.