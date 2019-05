Dans le dossier d'escroquerie visant une organisation criminelle dans le milieu des gens du voyage, un notaire bruxellois a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt à la fin de la semaine dernière, selon une information diffusée lundi par RTLinfo et confirmée par le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Duyse.

Ce dernier précise que l'intéressé est inculpé pour blanchiment et corruption passive. Au total, 30 personnes sont placées sous mandat d'arrêt et une personne a été libérée sous conditions dans le cadre de cette escroquerie à grande échelle. Plusieurs mandats d'arrêts européens ont été lancés à l'encontre de personnes se trouvant à l'étranger.

"On a d'abord visé les personnes suspectées d'être auteures des escroqueries aux véhicules et puis les 'facilitateurs', donc les gens sans lesquels le blanchiment par exemple ou la remise en circulation des véhicules ne seraient pas possible", explique Eric Van Duyse.

Il remarque que c'est l'important travail policier qui a permis l'arrestation de quatre policiers mis en cause. Seul l'un d'entre eux a été mis sous mandat d'arrêt. Un policier de la zone Bruxelles-Midi a été inculpé la semaine dernière et libéré sous conditions tandis qu'un agent de la police fédérale de Bruxelles a été placé sous mandat d'arrêt. Deux policiers de Charleroi (Roux) arrêtés le vendredi de la semaine précédente ont été libérés sous conditions, mais ils restent inculpés pour corruption et violation de secret professionnel.

L'instruction judiciaire a été ouverte le 2 octobre 2018. Le préjudice de cette escroquerie via l'achat de véhicules par internet dépasse les 6,5 millions d'euros. Plus de 620 faits ont été référencés. Le modus operandi des auteurs était presque toujours similaire. Des prétendus acheteurs répondaient à une annonce d'un particulier souhaitant vendre sa voiture. Un faux virement était effectué devant l'acheteur et une preuve était montrée sur un téléphone ou une tablette. Le véhicule était alors rapidement exporté vers l'étranger.

Quelque 1.200 policiers, dont 820 enquêteurs de la police fédérale, un appui aérien et les unités spéciales de la police fédérale ont été mobilisés mardi de la semaine dernière pour mener plus de 200 perquisitions dans tout le pays, mais aussi en France, près de la frontière, avec le soutien de la gendarmerie française. Il s'agit de la plus grande opération policière jamais organisée depuis 20 ans en Belgique.

Les saisies ont visé des véhicules infractionnels et des biens dans lesquels l'argent a pu être réinvesti pour le volet blanchiment. Les policiers ont confisqué une arme automatique, des armes de poing, des fusils, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, environ un million d'euros en liquide, ainsi que 90 caravanes, 91 véhicules et 34 biens immobiliers, principalement des maisons, appartements et villas.