Frank Vandenbroucke a notamment donné plus d'informations sur les deux tests PCR qui seront gratuits pour les personnes n'ayant pas encore eu l'opportunité de se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leur deuxième dose, ainsi que pour les enfants de 6 à 17 ans. Pour rappel, les voyageurs revenant de zone rouge devront, s'ils ne sont pas vaccinés pleinement depuis au moins deux semaines ou ne peuvent prouver qu'ils ont déjà été contaminés au coronavirus, présenter un test négatif réalisé dans les dernières 72 heures.

Le ministre de la santé a expliqué ce samedi soir que les tests PCR gratuits ne pouvaient pas encore être réservés car le système de réservation n'est pas encore opérationnel. Il a ainsi précisé que ces derniers seront mis à disposition via un code. "Ce sera simple. Vous pourrez demander ce code via un site internet, par exemple le site info-coronavirus.be, ou vous pourrez le demander via un call center. Une fois que vous aurez reçu le code, vous devrez l'utiliser dans les dix jours", a-t-il indiqué au micro de VTM.