Aujourd'hui, la Belgique fait face à un total depuis le début de la crise de 615.058 contaminations au coronavirus, dont 3.636 nouveaux cas détectés ce 17 décembre. On constate qu'au cours des dernières 24 heures, le taux d'infections et d'hospitalisations dû au Covid-19 a atteint des niveaux similaires à ceux enregistrés à la fin du moins de novembre, et la perpestive des fêtes de fin d'année, même très limitées, risque d'éloigner le moment où les chiffres redescendront.

On le sait, une tendance de confinement s'est déjà abattue chez nos voisins. Alors que l'Allemagne a dû procéder à la fermeture de ses écoles et commerces, et que le Royaume-Uni a fermé ses commerces non-essentiels depuis le 5 novembre, il n'est pas exclu que ce vent glacial souffle une nouvelle fois sur la Belgique.

Il est alors légitime de se poser la question: comment les commerces anticipent-ils ce potentiel prochain coup de massue ? Nous avons été prendre la température auprès de divers commerces non-essentiels à Bruxelles. Bien que l'état des lieux diffère selon les activités, il n'en reste pas moins que l'avenir s'y envisage avec angoisse.

Tandis que certains sont confiants, d'autres sont anxieux à l'idée qu'une telle décision tombe. C'est le cas pour "Eglantine" une boutique de lingerie située à Etterbeek qui se confie, sur un ton abattu: "C'est une véritable catastrophe. Alors que d'autres magasins gardent encore la tête hors de l'eau, pour moi c'est trop tard. Ma boutique n'a aucun avenir".

Du côté de la boutique "Alizée Fashion for Men" qui a rouvert il y a à peine 15 jours, on semble serein quant à la santé du commerce. "Je n'ai pas à me plaindre par rapport à d'autres commerces. Je bénéficie d'une clientèle de quartier fidèle et à la recherche de contact. Les soldes arrivent à grand pas et nous n'avons pas besoin de procéder à des promotions sur nos articles... mes clients sont toujours au rendez-vous malgré l'instabilité dont nous sommes victimes. Il n'en reste pas moins que l'on a des produits à vendre et qu'il devient urgent de rentabiliser le chiffre d'affaire. Nous prions pour ne pas devoir refermer".

De même pour la boutique spécialisée en vins, "Nicolas", qui a traversé une tendance tant surprenante qu'optimiste. Ouverte lors du dernier confinement, elle a accueilli une clientèle davantage présente qu'en temps normal. "Les clients achètent moins mais restent en quête de produits de qualité car ils continuent à en consommer chez eux. Nous avons vu une augmentation de fréquentation de 15% à 20% sur l'année. Le fait d'avoir un magasin ouvert leur permet également d'avoir une vie sociale, cela compte beaucoup ".

La situation est critique et beaucoup appréhendent une potentielle fermeture. Selon la boutique de mobilier "Le comptoir du Meuble", il y a de l'espoir car la population respecte les règles d'hygiènes au sein des rues commerçantes. Elle s'inquiète en revanche des comportements présents dans les centres commerciaux et les grandes surfaces, où les mesures seraient négligées.

Un sentiment doux-amer plane sur les commerçants bruxellois qui attendent avec impatience les prochaines décisions, dont les premières sont prévues pour ce vendredi.