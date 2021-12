Deux études britanniques publiées ce mercredi sont venues confirmer une bonne nouvelle : le variant Omicron du Covid-19 provoquerait moins d'hospitalisations que son cousin Delta. Mais à côté de cette donnée encourageante, les experts relèvent que le taux de transmission élevé du variant pourrait malgré tout provoquer davantage de cas graves. Les recherches écossaises ont examiné les cas enregistrés en novembre et décembre, et les ont rassemblés en deux groupes : Delta d'un côté, Omicron de l'autre. Et selon cette étude, "Omicron est associé à une réduction de deux tiers du risque d'hospitalisation pour Covid-19 par rapport à Delta".



