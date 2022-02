La tempête Eunice, requalifiée par l’Institut royal météorologique (IRM) en très forte tempête, a balayé vendredi après-midi la Belgique, faisant deux morts et une demi-douzaine de blessés, occasionnant d’importants dégâts et une certaine pagaille dans les transports, selon un bilan encore très provisoire.

Un nouvel avertissement au vent est en effet lancé par l’Institut royal météorologique (IRM) à partir de samedi 17h. Les vents, qui ont d’abord frappé les Flandres et le Hainaut, sans pour autant épargner les autres provinces, ont atteint 11 Beaufort et largement dépassé les 100 km/h, avec un pic de 133 km/h mesuré à l’aéroport d’Ostende.

Les services de secours et numéros d’urgence du Royaume ont reçu des milliers d’appels, les pompiers réalisé des centaines, voir des milliers, d’interventions. Plusieurs zones de secours étaient littéralement débordées, dans la région de Charleroi, le Hainaut occidental, mais aussi à Liège, et dans le Brabant wallon ou encore dans le Namurois. Et au nord du pays, comme dans les provinces de Flandre occidentale et orientale où les pompiers ont reçu des milliers d’appels. À Bruxelles, quelque 300 demandes d’intervention avaient été enregistrées en fin d’après-midi.

Sans surprise, la force du vent a été particulièrement soutenue au littoral. À quelques kilomètres des côtes, Eunice a coûté la vie à un homme de 79 ans, tombé dans l’eau depuis son bateau de plaisance dans le port d’Ypres. Le septuagénaire a pu être rapidement extrait de l’eau mais il est finalement décédé à l’hôpital où il avait été emmené dans un état critique.