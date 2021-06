L’ex-gardien star des Diables rouges, parmi les héros de l’épopée de 1986 au Mexique, reprend du service à l’occasion de l’Euro 2020. La popularité de Zean-Marie plaît toujours aux marques qui sont nombreuses à lui avoir fait confiance pour faire la promotion de leurs produits.

Cette fois, c’est Kruidvat qui mise sur l’ex-numéro 1 autoproclamé du mondial mexicain qui avait vu notre équipe nationale enchaîner les exploits, notamment lors d’un mémorable quart de finale face aux Russes.

Ses gants raccrochés, ce n’est bien entendu pas en tant que joueur que Jean-Marie Pfaff reprend du service. C’est un costume de sélectionneur… du meilleur supporter des Diables rouges.

À travers le concours #onestfan organisé sur les réseaux sociaux, Kruidvat part à la recherche du plus grand fan du onze belge.

"Un vrai fan soutient son équipe même quand ça va moins bien. Et même quand ça va bien, un vrai fan se montre toujours positif, y compris envers les autres équipes. Il respecte l’adversaire, car lui aussi s’entraîne dur et veut gagner. Le jeu, c’est sacré. Le fair-play avant tout. Et oui, tout supporter est déçu si son équipe perd. C’est normal. Ça fait partie du jeu. Mais un vrai fan continue à croire dans le potentiel de son équipe. En tout temps. Contre vents et marées", indique Jean-Marie Pfaff.

Outre la sélection des meilleurs supporters, Pfaff divulguera également quelques astuces en ligne sur la façon de devenir le plus grand fan - avec l’aide des gadgets Kruidvat pour supporters et de sa fille Kelly ainsi que sa petite-fille Shania Gooris.