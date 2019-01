Belgique Europ Assistance a revu l’assistance voyage classique et propose désormais une offre personnalisée

Quelque 250 000 contrats individuels sont signés chez Europ Assistance Belgique. Les Belges qui font confiance à l’un des leaders du marché de l’assistance sont des milliers. "Et encore, nous avons des accords avec des entreprises ou des familles, ce qui augmente le nombre d’affiliés. L’ensemble de notre clientèle en Belgique doit avoisiner les 2 millions", indique Fernando Diaz, general manager d’Europ Assistance Belgique.

75 % des recettes de l’entreprise proviennent de l’assurance voyage. Il est important pour eux de s’assurer de la satisfaction de leurs clients. "Chaque année, on réalise un baromètre pour faire le point, notamment sur les spécificités et attentes des clients. On constate que le profil du voyageur a changé, explique Fernando Diaz pour détailler les raisons de cette démarche. Certains clients nous disaient qu’il y a beaucoup de choses dans nos offres passées qu’ils n’utilisaient pas. Comme le fait d’être couvert à travers le monde. Près de 80 % des Belges partent en vacances en Europe. La durée des séjours s’allonge. Cependant, tout le monde ne part pas durant trois mois ou plus… On a donc souhaité offrir une offre personnalisée, en fonction des différents profils de clients."

(...)