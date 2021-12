Eva De Bleeker détaille l’accord qu’elle a conclu avec les organisateurs de concert.

La protection des consommateurs est une compétence discrète dans les portefeuilles accordés aux élus de la Vivaldi. Et pourtant, elle concerne le quotidien de nombreux Belges puisqu’elle traite de problèmes concrets. Cette compétence est gérée par Eva De Bleeker, parachutée au poste en octobre 2020 depuis son échevinat de Hoeilaart.

Une des premières volontés de cette camarade de classe d’Alexander De Croo a été de s’attaquer à un problème conséquent de la pandémie de Covid-19 : l’annulation d’événements pour lesquels les consommateurs réclament d’être remboursés. La question des voyages ayant été réglée par sa prédécesseure Nathalie Muylle (CD&V), c’est notamment sur les nombreux concerts annulés et reportés que l’élue Open VLD a décidé de travailler. "J’essaie toujours de trouver des solutions avec un ‘non conflict model’. Je cherche des solutions entre les prestataires de services et les consommateurs. Parfois, la seule manière pour éviter d’avoir des faillites en nombre est de soutenir certaines entreprises. Il faut donc leur donner la possibilité de ne pas devoir rembourser tout de suite (voucher). Dans le secteur des voyages, on leur a ainsi accordé plus de temps et la possibilité de reporter. Même chose pour les concerts. Finalement, on a décidé que ces vouchers pouvaient durer trois ans et deux mois afin d’englober l’entièreté de la saison des festivals, étant donné que certains ont lieu en juin et d’autres en août ou septembre."