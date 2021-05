Les premiers résultats concernant les deux événements tests organisés en Wallonie ont été dévoilés. Ils sont encourageants. Rappelons que ces concerts et autres manifestations de masse sont importants. Ils doivent permettre de déterminer sur une base scientifique s’il est possible à l’avenir de proposer au public des événements de ce type et surtout à quelles conditions. Comprenez suivant quels protocoles et donc contraintes.