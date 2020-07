Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, la Première ministre Sophie Wilmès a convoqué ce dimanche un Comité de concertation pour faire le point sur la situation sanitaire du pays.

"Il paraît que le facteur principal ce sont les contacts sociaux et familiaux", a rapporté Maggie De Block à l'issue de la réunion au micro de RTL Info, à propos des nouveaux cas de Covid-19. "On ne respecte plus les règles qui sont toujours là : respecter les distances, respecter les mesures hygiéniques. C'est un peu le sentiment que j'ai, pendant les vacances on se retrouve ensemble et on ne respecte pas les règles qui sont vraiment essentielles", s'est-elle exprimée.

Interrogée sur les risques liés au départ et retour de vacances, la ministre s'est montrée prudente. "Evidemment il faut réfléchir avant d'aller en vacances. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont partis en vacances et qui sont revenus infectés. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont aussi laissé aller sur les règles, ça on ne sait pas"

"De toute façon, il faut savoir que la situation n'est pas tout à fait safe. Le virus est partout autour du monde, et dans n'importe quel pays où vous allez, ou si vous restez ici, il faut toujours respecter les règles sanitaires", a-t-elle rappelé.