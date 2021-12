Ce jeudi matin, les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique étaient encore en augmentation. Face à cette mauvaise situation, le ministre de la Santé demande qu'un nouveau Comité de concertation soit organisé d'urgence.

Ce mercredi, Jan Jambon mais aussi Frank Vandenbroucke ont insisté pour qu'Alexander De Croo organise un nouveau Codeco. "Il y a eu un appel pour prendre des mesures supplémentaires", rajoute le ministre fédéral de la santé sur les ondes de BEL RTL.

"Il faut des mesures suffisamment larges et qu'elles soient cohérentes", réclame Vandenbroucke. "Je ne me prononce pas sur les mesures spécifiques. Mais si on veut éviter le pire du pire et si le Codeco se réunit de nouveau, il faut des mesures partout où c’est nécessaire, dans le secteur de l'événementiel notamment et dans les écoles. En tout cas, du côté flamand, on est dans le chaos. Ce n’est pas la faute des écoles, les directeurs font ce qu’ils peuvent. Mais je constate qu’il y a toujours une flambée des contaminations et, si le virus circule à un tel niveau dans les écoles, il faut essayer de casser le cercle vicieux. Car les enfants peuvent contaminer leurs parents, les enseignants aussi."

Ce qui motive le ministre de la santé dans ses propos, c'est la situation dans les hôpitaux. "Elle est devenue vraiment dramatique. J’évite d’habitude ce genre de mot mais à partir du moment où les hôpitaux doivent reporter des opérations vitales, c’est un problème", poursuit-il auprès nos confrères.

Un rapport a été demandé au GEMS. L'organisation d'un nouveau Codeco pourrait être actée ce jeudi.