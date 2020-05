Réouverture des auto-écoles et des centres d’examens pour toutes les catégories.

Après les centres de contrôle technique pour les voitures, ce sont ceux des examens, théoriques et pratiques, qui rouvrent progressivement, ainsi que les écoles de conduite.

Tant en Wallonie qu’en région Bruxelloise, des mesures d’urgence avaient été prises pendant le confinement. En effet, la validité des documents et les délais qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 29 septembre 2020 avaient été automatiquement prolongés jusqu’au 30 septembre 2020 inclus. En bref sont concernés : • La validité de l’attestation de réussite de l’examen théorique ;

• Le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivis dans une école de conduite sont agréées ;

• Le délai d’un an durant lequel la réussite de l’épreuve sur un terrain isolé de la circulation reste valable ;

• La validité de l’attestation de réussite du test de perception des risques ;

• La validité du certificat d’aptitude du test sur les capacités techniques de conduite ;

• La validité limitée reprise dans l’attestation d’aptitude à la conduite arrêtée par un médecin du centre ;

• La validité du certificat de capacité professionnelle ;

• Le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l’examen théorique de qualification initiale et de l’examen théorique combiné reste valable . Il en va de même pour l’examen pratique ;

• La validité de l’examen théorique de qualification initiale ;

• La validité des certificats de formation relative à la formation des conducteurs d’unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

Selon les prescriptions de la Région bruxelloise, les écoles de conduite, la formation continue et celle des premiers secours en route reprennent le 16 mai. À partir du 18 mai peuvent avoir lieu les examens théoriques, les tests de perception des risques, les examens pratiques (AM, A) et les manœuvres (catégories C, D E). Les examens pratiques (B et G), voie publique (C, D, E) et les examens de réintégration reprendront à partir de 25 mai (sauf indication contraire).

En région Wallonne, depuis le 11 mai ont repris, sur rendez-vous, les examens théoriques du permis de conduire et du test de perception des risques, mais aussi les examens pratiques du permis de conduire sur terrain isolé à la circulation et voie publique des catégories A et D, les examens, théorique et pratique, de réintégration du permis B des déchus avec permis, les épreuves sur terrain isolé de la circulation uniquement pour les catégories BE, C et G. Toutefois, les examens pratiques de la catégorie B (voiture) seront réalisés dans une phase ultérieure du déconfinement (on parle en coulisses du 25 mai mais cette date est donnée sous réserve) et il n’est pas possible encore de prendre rendez-vous pour ces examens.

Philippe Van Holle