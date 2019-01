Qui n’a jamais commis d’excès de vitesse ou bu un verre avant de reprendre le volant en se disant que l’on risque, tout au plus, un P.-V. Voler, c’est autre chose : on pense plus vite au tribunal… Et pourtant… une peine de police est, bien souvent, plus conséquente qu’une peine en correctionnelle pour des faits comme un vol simple., s’exclame Gérard Mangon, selon lequel les récidives sont de plus en plus nombreuses., s’exclame le magistrat.(...)