Experts et politiques sur la même longueur d’onde : les voyages non-essentiels devraient bien être autorisés après le 18 avril Belgique Adrien de Marneffe © SHUTTERSTOCK

"Les frontières, ce n'est même plus un sujet", nous dit Yves Van Laethem. L'interdiction de voyages touristiques devrait être levée. Mais les possibilités seront en pratique fortement limitées, avec les tests et quarantaine obligatoires au retour. Parallèlement, les moyens de la police pour effectivement contrôler les voyageurs seront plus conséquents.