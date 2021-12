Explosion de gaz à Turnhout : "Même le dernier jour de l'année 2021 montre son côté le plus imprévisible", réagit Annelies Verlinden Belgique Belga "Même le dernier jour de l'année 2021 montre son côté le plus imprévisible et dévastateur. Force à tous les blessés", a écrit sur Twitter vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, en réaction à l'explosion de gaz qui a ravagé en début de journée un immeuble de Turnhout, dans la province d'Anvers, et fait, selon un bilan provisoire, un blessé et huit disparus. © BELGA

"Je souhaite beaucoup de courage aux services de secours déployés en ce moment avec toute leur expertise afin d'aider les victimes." La ministre de l'Intérieur se trouve actuellement à l'étranger mais se tient activement informée de la situation via son cabinet. Elle a également eu un contact avec le bourgmestre de Turnhout, Paul Van Miert (N-VA). "Cette conversation a montré que tous les services, mais aussi les communes voisines, apportent le soutien nécessaire. Pour le moment, nous devons attendre", ajoute-t-elle. D'autres politiques ont également exprimé leur soutien aux victimes de l'explosion sur Twitter. "Nos pensées vont vers les gens et les enfants qui se trouvent encore sous les décombres à Turnhout. J'espère comme tout le monde que les services de secours pourront les retrouver sains et saufs", a notamment écrit Georges-Louis Bouchez, président du MR. La vice-première ministre Petra De Sutter a elle aussi adressé un message de soutien aux victimes et aux services de secours déployés.