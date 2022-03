Celui-ci consiste en une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs. Le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, dit vouloir ainsi "récompenser davantage" ceux qui travaillent. L'avantage se concentre sur les salaires les plus bas: plus celui-ci est bas, plus le bénéfice du bonus à l'emploi est élevé. La limite supérieure d'éligibilité à ce bonus a été élargie. Désormais, les personnes qui gagnent jusqu'à 2.848 euros bruts par mois peuvent également en profiter, alors que la limite maximale était auparavant de 2.772 euros. Concrètement, cette extension signifie que les travailleurs dont le salaire brut est de 2.775 euros, qui jusqu'à récemment ne remplissaient pas les conditions requises, recevront une augmentation nette de 170 euros sur une base annuelle.

Le bonus est en outre renforcé, ce qui augmentera d'au moins 160 euros le revenu annuel des travailleurs à temps plein dont le salaire mensuel brut est compris entre 1.800 et 2.750 euros. Le pic atteint même 284 euros, pour une personne ayant un salaire mensuel brut de 1.850 euros.

La coalition Vivaldi a investi 100 millions d'euros supplémentaires dans ce bonus. "Avec cette adaptation, nous augmentons le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et davantage de personnes pourront bénéficier du bonus à l'emploi et à avoir plus d'argent net à la fin du mois", s'est félicité dimanche le ministre Vandenbroucke.

Cette mesure s'ajoute à l'adaptation du salaire minimum qui entre également en vigueur ce 1er avril: il sera désormais de 1.806,16 euros bruts par mois. Un montant supplémentaire de 35 euros bruts sera encore ajouté en avril 2024 et 2026. Une quatrième hausse du salaire minimum est possible en avril 2028.