Le collectif écologiste Extinction Rebellion Belgique invite "tout le monde à participer à l'action 'Salon des Mensonges', le samedi 18 janvier, afin de corriger l'image mensongère que l'industrie automobile donne d'elle-même", annonce-t-il dans un communiqué.

Cette action dite "de désobéissance civile" vise à dénoncer "les nombreux mensonges que les fabricants automobile continuent de servir au public afin d'augmenter leur ventes".

"Avec le 'Dieselgate' en 2016 (le scandale de la fraude aux tests anti-pollution, NDLR.), le secteur automobile trahissait déjà la confiance des consommateurs et démontrait son manque total de scrupules. Confrontés à la réalité indiscutable du réchauffement climatique, les fabricants automobiles tentent à présent de se profiler en tant que moteurs d'une mobilité durable, déclare l'organisation. Par son intervention, Extinction Rebellion entend dénoncer le thème choisi pour cette édition du Salon de l'auto, "Mobilité Douce".



Soit, "le nouveau mensonge utilisé par le secteur automobile pour tromper ses clients et préserver un modèle commercial qui demeure une des causes principales de la crise écologique et climatique malgré toutes les nouvelles voitures électriques, hybrides, soi-disant vertes ou zéro-émissions qu'on essaie de nous vendre". "Le développement technologique et industriel doit être mis au service du bien-être de la planète et de tous ses habitants, non pas au service du profit commercial", conclut Extinction Rebellion, appelant de ses voeux les citoyens à participer à l'action. "Salon du Mensonge" fait partie d'une campagne menée par une large coalition d'organisations de la société civile (#boycottAutosalon).