Peu d’infos parviennent aux touristes bloqués dans l’hôtel de Tenerife.

Cela fait désormais plus de deux jours que les vacanciers de l’hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife sont confinés dans leur chambre. Après un premier passage du médecin mardi, ils attendent un second examen, "probablement une prise de sang", relate Fabienne, institutrice de la région namuroise, qui reste philosophe malgré la situation. "On n’a pas de température, c’est déjà ça", glisse-t-elle entre une petite incursion sur le balcon pour prendre le soleil et quelques heures passées devant la télé, un programme qu’elle n’avait bien évidemment pas envisagé pour sa semaine de vacances à Tenerife.

"On nous a aussi remis de nouveaux masques ce mercredi, et un thermomètre. On était censés prendre notre température et la réception allait nous appeler mardi soir et mercredi matin pour prendre note des résultats, mais on attend toujours", relate Fabienne.

Le all-inclusive incluant les buffets et le bar à volonté s’est aussi transformé en régime forcé. "Mardi soir, on a reçu des sandwichs, un bol de soupe, une salade et… une bouteille de vin. Mercredi matin, on a de nouveau pu se rendre au restaurant pour prendre un café qui accompagnait le plateau-repas reçu en chambre. On ne va pas trop se plaindre car il y avait des croissants, des fruits, etc. Mercredi midi, on a pu se rendre au restaurant pour prendre un repas. Ce n’était pas un buffet mais on a enfin pu prendre un repas chaud. C’était étonnant et, lorsqu’on a demandé à la réception pourquoi, d’un coup, on pouvait tous se côtoyer au resto, on n’a eu pour autre réponse que l’étonnement du personnel également. Certains vont jusqu’à se baigner à la piscine. C’est un risque que nous préférons cependant éviter."

Pour Fabienne et son compagnon, le plus dur, c’est l’attente. "Ne pas savoir, c’est ça qui est le plus frustrant. On ne sait pas si on sera rapatriés, quand, comment… ni même si on pourra rentrer samedi comme prévu. Comme je suis institutrice, j’aimerais bien aussi savoir si je dois prévenir ma direction pour qu’elle puisse trouver un intérimaire au cas où je ne serais pas à l’école lundi…"