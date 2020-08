La SNCB recommande à ses usagers de ne pas se rendre à la Côte ce dimanche bien que les trains circulent normalement. Explications.

“Il est possible que l’accès aux villes côtières et plages vous soit refusé par les autorités locales. Bien que les trains circulent, nous vous recommandons de ne pas vous rendre à la Côte aujourd’hui”. Voici la recommandation envoyée par la SNCB à tous les navetteurs via ses différents canaux de communication ce dimanche en réaction à la fermeture de la gare d’Ostende afin de gérer le flux de touristes vers la Côte.



(...)