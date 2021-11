Depuis le printemps dernier, les autorités reviennent par vague avec le fameux plan ventilation. Vues comme une mesure essentielle, surtout en hiver, les dispositions prennent du temps à se mettre en place sur le terrain. Pourtant, un secteur comme l’Horeca sait qu’il s’agit d’une solution importante pour éviter une nouvelle fermeture. Mais n’équiper que les restaurants ne suffira pas. Et en plus d’instaurer un cadre légal et des taux de CO2 à respecter, il faut aussi savoir comment utiliser au mieux le matériel disponible sur le marché.