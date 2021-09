Lundi, la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) a plaidé pour une prolongation du tarif social pour un million de ménages, de sorte que les personnes disposant de bas revenus restent protégées de la hausse des prix du gaz et de l’électricité. "Le budget de cette mesure a été estimé à 170 millions en 2021", indique la porte-parole de la ministre. Ce tarif arrive à échéance fin d’année. La ministre souhaite le prolonger "autant que nécessaire". Le dossier sera discuté au conclave budgétaire d’octobre.

Pour le PS et Vooruit, cela ne va pas assez loin. Le PS a proposé un rabais forfaitaire sur la facture d’énergie en réponse à cette flambée. En pratique, cela signifie une réduction pour tous les ménages sur la facture d’électricité, via une somme fixe. Ecolo ne suivra pas. "L’accès à l’énergie est un droit universel. D’où la nécessité d’augmenter les aides pour les familles qui en ont le plus besoin, c’est la proposition de ma collègue Tinne Van der Straeten, que je soutiens", assure Georges-Gilkinet (Ecolo), vice-Premier ministre. "À côté de cela, nous devons aider les mêmes familles à consommer moins, par le soutien à l’isolation de leur habitat par exemple. Et puis aussi, leur permettre de faire le choix d’un fournisseur meilleur marché."